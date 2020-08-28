В Свердловской области обновили лесопарк за 23 миллиона рублей

В поселке городского типа Верхняя Синячиха в Свердловской области обновили лесопарк по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как сообщает ТАСС, общая стоимость реконструкции составила 23 миллиона рублей.

Большую часть расходов — 92 процента — взяли на себя областной и федеральный бюджеты. В парке появились площадки для занятий спортом, выгула и тренировок собак, а также трасса для лыжников и роллеров. На территории установили урны, скамейки и велопарковки.

Отмечается, что по нацпроекту также благоустроили три дворовые площадки. Совокупная стоимость работ составила 20 миллионов рублей, один миллион из них заплатили собственники помещений в многоквартирных домах.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.