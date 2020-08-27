Более восьми тысяч гектаров в Волгоградской области оборудуют системой орошения

В Волгоградской области планируется оборудовать системой орошения более восьми тысяч гектаров для выращивания сои, зерновых, картофеля и кормовой базы для скота. При этом 2,6 тысячи гектаров земли будут оборудованы в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», передает ТАСС.

Власти региона отметили, что с 2014 года увеличили мелиоративные площади почти вдвое, до 58,5 тысячи гектаров. За последние несколько лет в области заменили насосные станции на большом оросительном канале, что позволяет увеличить поливные поля. До 70 процентов затрат на строительство или модернизацию объектов компенсируется государственной поддержкой.

Нациноальный проект «Международная кооперация и экспорт» подразделяется на «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Промышленный экспорт», «Экспорт услуг», «Логистику международной торговли» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Всего Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.