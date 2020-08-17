Аграрии российского региона нарастили экспорт зерна на 65 процентов

Фермеры Волгоградской области отправили за пределы региона почти 2 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки в 2020 году, в том числе 523,4 тысяч тонн — за пределы страны. Это на 65 процентов больше, чем за тот же период в 2019 году, тогда этот показатель составил 315 тысяч тонн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Росту показателей зарубежных поставок способствует реализация регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"», — уточнили в пресс-службе администрации губернатора региона. Значительная часть экспорта идет в страны Каспийского бассейна, туда ушло порядка 336 тысяч тонн.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.