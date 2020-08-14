Российским экспортерам упростили получение господдержки

Правительство России внесло изменения в правила поддержки экспортеров в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), позволяющие в том числе получать господдержку при снижении результативности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Новые правила устанавливают более гибкий механизм предоставления господдержки. В частности теперь возможен перенос объема финансирования с 2019 года на 2020 год либо на иные года без внесения изменений в программу, упрощается процедура отбора заявок для КППК. Также разрешается заключать соглашения о КППК с организациями, реализующими EPC-контракты, и автомобилестроителями, экспортирующими машины.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.