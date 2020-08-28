Путину рассказали о найденной при строительстве «Тавриды» древней пещере

Президенту России Владимиру Путину рассказали о найденной при строительстве трассы «Таврида» древней пещере, ставшей «уникальным туристическим объектом». Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

Главный технолог генерального подрядчика строительства дороги АО «ВАД» Андрей Волков рассказал, что при разработке объекта в 15 километрах от Симферополя была найдена полость. Спелеологи сделали внутри лазерную съемку, выяснилось, что это древняя пещера.

По словам Волкова, пещера триста тысяч лет служила логовом для разных хищников. Гиены, саблезубые коты и пещерные медведи стаскивали туда свои жертвы, поэтому сейчас палеонтологи пытаются рассортировать все найденные останки.

Главный технолог трассы рассказал президенту, что самый высокий свод пещеры составляет 15 метров. Также он отметил, что там установили сваи, после чего президент показал на информационный стенд рукой и произнес: «Я смотрю, глубина свай до сорока метров?». Ученый подтвердил это, на что Путин ответил: «Ничего себе!».

«Специалисты туда забрались и ахнули: пещера, которая пролежала законсервированной, закрытой полтора миллиона лет. Ученые были в восторге, потому что там открылись уникальные микроорганизмы и минералы. Сто кубометров костных останков как хищников, так и их жертв. Там были животные, которые были предвестниками животных, которые вымерли в ледниковый период», — объяснил Волков.

Ученые назвали пещеру «кладезью для научных разработок». Более 20 образовательных и научных учреждений выявили желание поработать там.

27 августа президент России Владимир Путин стал одним из первых, кто проехал по трассе «Таврида» в Крыму. Он ехал за рулем автомобиля Aurus, известного также как «Кортеж», и прокатился по новой мегатрассе. В машине он заявил, что надо пристегнуть ремни безопасности, чтобы не платить штраф.