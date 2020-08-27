В Госдуме назвали «филькиной грамотой» протест Киева из-за визита Путина в Крым

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал протест Киева из-за визита президента России Владимира Путина в Крым «филькиной грамотой, до которой никому нет дела». Он заявил об этом РИА Новости.

«Нота протеста украинского МИДа — как всегда недействительный и безграмотно составленный документ. Одним словом, "филькина грамота", до которой никому нет дела», — сказал Шеремет и призвал киевские власти не лезть в дела чужого государства.

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству России. По мнению украинского МИДа, визит на полуостров следовало согласовать с украинской стороной.

27 августа президент России Владимир Путин стал одним из первых, кто проехал по трассе «Таврида» в Крыму. Он ехал за рулем автомобиля Aurus, известного также как «Кортеж», по новой мегатрассе. В машине он заявил, что надо пристегнуть ремни безопасности, чтобы не платить штраф. Всю поездку Путина по «Тавриде» показали на видео.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной, российские власти опровергают эти обвинения.