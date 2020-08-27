Путин прокатился по «Тавриде» на Aurus с крымскими номерами

Президент России Владимир Путин сел за руль автомобиля Aurus, известного также как «Кортеж», и прокатился по новой мегатрассе «Таврида» в Крыму. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Дмитрия Смирнова «Пул №3».

Путин стал одним из первых, кто проехал по «Тавриде», частично открывшейся ранее 27 августа. Сев в машину, глава государства заявил, что ему нужно пристегнуть ремни безопасности, чтобы не платить штраф. На пассажирском сиденье рядом с ним находился главный технолог генерального подрядчика строительства дороги АО «ВАД» Андрей Волков.

Как заметил Смирнов, Aurus, которым управлял Путин, имел автомобильный номер с крымским кодом 82.

В мае 2018 года президент России на церемонии открытия Крымского моста проехал на «КамАЗе», не пристегнувшись ремнем безопасности. В ФСБ тогда заявили, что Путин не нарушил правил дорожного движения, поскольку поездка по мосту состоялась до его официального открытия.

«Таврида» является ключевой автодорогой полуострова, она пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Это вдвое сократит время передвижения по полуострову. Трассу достроят в конце 2023 года.