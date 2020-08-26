В Госдуме попросили разъяснить процедуру обязательной вакцинации учителей

Депутат Госдумы Николай Николаев обратился к главам Минздрава и Минпросвещения с просьбой разъяснить, является ли вакцинация от коронавируса обязательной для учителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

По словам Николаева, он получает все больше обращений от педагогов и обеспокоенных граждан, которые не хотят проходить вакцинацию от вируса. Парламентарий отметил, что правительству необходимо предоставить учителям и преподавателям полную информацию о процедуре. Он также попросил исполнительные органы разъяснить, будет ли отказ от вакцинации являться основанием для увольнения сотрудников образовательных учреждений.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в октябре начнется массовая бесплатная вакцинация россиян от COVID-19. По его словам, в первую очередь прививку получат медики и учителя.