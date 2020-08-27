Всю поездку Путина по «Тавриде» показали на видео

В сети появилось полное видео, на котором запечатлена поездка президента России Владимира Путина по новой мегатрассе «Таврида» в Крыму. Ролик опубликован в четверг, 27 августа, в Telegram-канале «Крым 24».

На кадрах можно увидеть, как глава государства пристегивается и обсуждает новую дорогу с главным технологом генерального подрядчика строительства дороги АО «ВАД» Андреем Волковым, который сидит рядом с ним. По словам Путина, перед тем как проехать по «Тавриде» за рулем автомобиля, он смог осмотреть почти всю трассу с воздуха.

«Впечатляет. Красиво. Современный объект, по-настоящему современный», — заявил президент. Он отметил, что для удобства туристов с трассы необходимо сделать съезды непосредственно к побережью.

Ранее сообщалось, что автомобиль Aurus, на котором Путин прокатился по новой дороге, имел номер с крымским кодом 82.

«Таврида» является ключевой автодорогой полуострова, она пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Это вдвое сократит время передвижения по полуострову. На данный момент построено семь участков длиной 250 километров. Целиком трассу достроят в конце 2023 года.