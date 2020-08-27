Путин открыл мегатрассу в Крыму

Президент России Владимир Путин открыл мегатрассу «Таврида» в Крыму. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства проехал по магистрали за рулем автомобиля Aurus из президентского «Кортежа». Он предложил сделать с трассы съезды к морю, пишет РИА Новости

«Таврида» является ключевой автодорогой полуострова, она пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Это вдвое сократит время передвижения по полуострову. По словам министра транспорта Евгений Дитриха, мегапроект заслуживает самой высокой оценки. Окончательно его реализацию завершат в конце 2023 года.

На данный момент построено семь участков длиной 250 километров. Их стоимость составляет около 150 миллиардов рублей. Движение по двум полосам участка от Керчи до Симферополя открыли еще в 2018 году. Затем в 2020-м запустили движение еще по двум полосам. Строительство первой очереди следующего, севастопольского, участка оценивается в 9 миллиардов рублей. Работы собираются закончить до конца 2021 года.