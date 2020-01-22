Российский мегапроект закончат раньше срока

Трасса «Таврида» в Крыму может быть построена раньше установленного срока. О ходе реализации российского мегапроекта рассказал министр транспорта Евгений Дитрих. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, может быть, даже успеем чуточку раньше с "Тавридой" закончить. По крайней мере, противопоказаний к этому нет», — сказал министр, но не назвал точной даты окончания работ. Кроме того, Дитрих напомнил, что запуск поезда Севастополь — Москва состоится в конце апреля.

Проект строительства трассы «Таврида» предполагает строительство четырехполосного автомобильного моста, но с двухполосными съездами с него. Автомагистраль свяжет Крымский мост с Севастополем. Проект планировали сдать в конце 2020 года, его стоимость превышает 140 миллиардов рублей. В 2017-м на месте строительства трассы нашли захоронение из не менее 70 обезглавленных тел. Ученые датировали захоронение X-XIII веками.

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