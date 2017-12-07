Наука и техника
 
Последние новости
На месте строящейся трассы «Таврида» нашли более 70 обезглавленных тел
Чубайс назвал единственный продукт мирового уровня времен СССР
В Братске мужчина заживо сжег жену из-за квартиры  
Райан Рейнольдс сыграет Пикачу
Похожую на Бейонсе девушку утомили фанаты певицы
От России потребовали признать доклад Макларена
В Стокгольме на вызов приехала скорая с российскими номерами

На месте строящейся трассы «Таврида» нашли более 70 обезглавленных тел

Перейти в «Мою Ленту»

В Крыму на месте будущей трассы «Таврида» найдено захоронение из не менее 70 обезглавленных тел, сообщил РИА Новости руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков.

«В ходе раскопок на кургане была сделана неожиданная находка. Обнаружено два рва, которые буквально забиты костями обезглавленных людей. Останки более 70 человек, все без черепов, со следами отрубов. Трупы были хаотично сброшены. Это жертвы массовой казни», — сказал Внуков.

Археологи предполагают, что головы обезглавленных пленников, не найденные при раскопках, в древности были насажены на колья и выставлены на всеобщее обозрение или сложены в пирамиды. Ученые датируют захоронение X-XIII веками, возможно, периодом захвата полуострова монголо-татарами.

«Таврида» пройдет по маршруту Керчь-Севастополь, строительства началось 12 мая 2017 года. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найден древнейший русский мост в Крыму
Американские беспилотники заметили вблизи Крымского моста
Названа главная защита Крымского моста
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04 6 декабря

Психическая чистка

Чем закончились попытки нацистов вывести сверхчеловека
10:27 2 декабря

Samsung представила телефон-раскладушку дороже iPhone X

04:01Сегодня

Замедляющая старение таблетка оказалась средством от рака

07:04Сегодня

Выявлена неожиданная польза голодания

Наука и техника00:0117 ноября

Пробила дно

Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
19:2318 ноября

Пуск улучшенной ракеты «Искандер-М» показали с расстояния 100 метров

00:15Сегодня

США прекратят разработку электромагнитной пушки

21:10 6 декабря

Детские игрушки оказались опасными для мозга

Наука и техника00:0630 ноября
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
20:38 6 декабря

Подрядчик Минобороны назвал способ обойти западные санкции

06:5910 ноября

Найдена причина быстрого похудения

18:31 6 декабря

Перевернувший математику ученый победил бесконечность

Россия
«Заходишь, и сразу ясно: все, хана»
В России можно вылечить рак, но одной удачи для этого мало
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Владимир Путин Выбрал сцену
Путин идет в президенты. Первыми об этом узнали рабочие
В России стали в полтора раза чаще болеть гепатитом А
Сибиряк повторил сценарий «Иронии судьбы» и сел за убийство
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
Дуйте к нам
Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
Все материалы
Мир
Югославская кровь
Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
В Стокгольме на вызов приехала скорая с российскими номерами
Австралия узаконила однополые браки
Фельдмаршал-смерть
Утопившего Йемен в крови диктатора убили его же союзники
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
В Германии разрешили продажу «виселиц для Меркель»
Все материалы
Бывший СССР
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
США назвали приоритет своей политики по конфликту на Украине
Саакашвили раскрыл секрет своего похудения
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Вошла во вкус
Она любит роскошь, критикует Россию и учит латышей жизни
Порошенко узрел «руку Москвы» в освобождении Саакашвили
Все материалы
Экономика
Свободное падение
Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
Орешкин рассказал о будущем рубля
В Нижнем Тагиле предложили освободиться от доллара с помощью тагилкоинов
Названы регионы с самыми низкими зарплатами в России
Биткоин за сутки подорожал на 20 процентов и побил новый рекорд
ЦБ засекретил информацию о банках из-за санкций
Определено количество зажиточных россиян
Все материалы
Силовые структуры
«Сколько убила, я не считала»
«Ростовские амазонки» жили разбоем и убивали полицейских
«Это были 90-е. Я просто жил по тем законам»
Эксклюзивный монолог «новосибирского маньяка». Его обвиняют в убийстве 19 женщин
Последний причал
Мощь и гордость российского флота в 1990-е распилили на куски
По делу о хищениях в МВД задержан третий обвиняемый
Нападение леопарда на детей обернулось условным сроком для директора зоопарка
В подмосковных Химках обстреляли перевозчиков конфет
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Психическая чистка
Чем закончились попытки нацистов вывести сверхчеловека
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Пуск ракеты «Союз-2.1б»«Вы подарили всей стране праздник. Слава России!»
«Роскосмос» похоронил Восточный и российскую космонавтику
На месте строящейся трассы «Таврида» нашли более 70 обезглавленных тел
Замедляющая старение таблетка оказалась средством от рака
Выявлена неожиданная польза голодания
США прекратят разработку электромагнитной пушки
Все материалы
Спорт
Ничья победа
Россия поедет на Олимпиаду без флага и гимна. Как после развала СССР
Докатились
Кто виноват в олимпийском позоре России
В пролете: Россию лишили Олимпиады
Мутко отстранили пожизненно, но спортсмены еще могут поехать в Корею
От России потребовали признать доклад Макларена
В Южной Корее призвали россиян выступить на Олимпиаде
Плющенко порадовался решению МОК об отстранении сборной России от Олимпиады
Глава МОК оценил наказание сборной России
Все материалы
Культура
«Или ты болен, или неонацист»
Он знает, что такое быть изгоем. Звезда норвежской прозы Ларс Соби Кристенсен
Девственная Россия
Кавказские девушки и извержения вулканов в объективе одного из лучших фотографов
TAY-K«Я выстрелю, сучка, без разговоров»
17-летний рэпер сбежал от копов, записал главный хит года и ждет смертной казни
Райан Рейнольдс сыграет Пикачу
Покупателем самой дорогой картины в мире оказался саудовский принц
Объявлен самый скучный фильм всех времен
Названы лучшие книги о Боге
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
Спецслужбы поймали членов тайного клуба педофилов
Представлена подробная инструкция по выживанию в ядерной войне
Подозрительные рекламные посты в соцсетях убедили пользователей в слежке
«Мой батя — тот еще весельчак»
Сын «пьяного бати» о водке, безумных выкрутасах и досуге русского человека
Все материалы
Ценности
В мертвых найках
Москва помешалась на кроссовках, а ушлые подростки на этом зарабатывают
Главный американский панк выпустил подводку для глаз
Басист-виртуоз Thundercat даст концерт в Москве
Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья
Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным
Эмили Ратаковски посоветовали одеться и найти нормальную работу
Названы самые продаваемые люксовые машины в России
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Грузия подсадит туристов на марихуану
Таможенники нашли в чемодане грузинку
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Спрос на билеты в Корею вырос после отстранения России от Олимпиады
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Все материалы
Из жизни
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Больше всего я боялась инфекций»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в Гану
Американка удалила восемь килограммов кожи ради идеальной свадьбы
В сети назвали «темным колдовством» салат из сахара и жира
На дне Красного моря нашли осла в шляпе
Найден способ довезти бургеры до дома теплыми
Все материалы
Бронированные монстры
8 бронированных машин, от вида которых падает челюсть
Что случилось с самым загадочным тюнером Porsche
История культовых тюнинг-ателье: Gemballa – успехи и трагедии легендарной марки
Бык-обогатитель
Все, что нужно знать о первом кроссовере Lamborghini по имени Urus
КуИкс-Революция
Все, что нужно знать о Infiniti QX50 с революционным мотором
Калифорниец стал самым неудачливым угонщиком
BMW X6 M приспособили для тяжелого бездорожья
Peugeot и Citroen построили «кренящийся» трехколесный гибрид
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы