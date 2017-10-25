Найден древнейший русский мост в Крыму

Ученые Института археологии Российской академии наук обнаружили самое старинное инженерное сооружение в Крыму, сообщается в пресс-релизе научного учреждения, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Малый каменный мост найден в Белогорском районе Крыма у деревни Некрасово (бывший Мелек). Арочный однопролетный мост был построен через ручей Ашиль (левый приток реки Булганак), который протекал в этом месте, но к концу XIX века полностью пересох.

Конструкции моста сложены из тесаного природного камня. Длина сооружения — около 30 метров, ширина — около 8 метров, ширина арки — не более 2 метров. По сторонам моста возвышался парапет (ограждение из крупных тесаных каменных блоков), позднее он обрушился.

Материалы по теме Еще чуть-чуть Как строят главный мост России

Археологи полагают, что строительство моста было приурочено к путешествию императрицы Екатерины II в южные области Российской империи. Скорее всего, сооружение возведено в 1787 году, после того как Российская империя отвоевала часть полуострова у Турции.

Поездка Екатерины II продолжалась более полугода, с января по июль, императрицу сопровождала свита из более чем трех тысяч сановников и придворных. В Киеве к путешественникам присоединились австрийский император Иосиф II, польский король Станислав-Август и светлейший князь Григорий Потемкин.

К приезду Екатерины повсюду ремонтировали и строили мосты, дороги и здания, вдоль маршрута устанавливались каменные дорожные знаки, так называемые «екатерининские мили». Именно с этим путешествием, отмечается в пресс-релизе института, связано появление знаменитого выражения «потемкинские деревни».

«После небольшой реставрации мост может стать интересным объектом демонстрационного показа, иллюстрирующего преемственность дорожного строительства в России XVIII и XXI веков. Трудно было бы найти иной, более яркий, пример этой преемственности», — отметил директор института Николай Макаров.

В настоящее время Россия строит мост через Керченский пролив, чтобы соединить Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в стране, его длина составит 19 километров. Открытие объекта запланировано на декабрь 2018 года.