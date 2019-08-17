Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму

Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи. Об этом сообщил начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, передает РИА Новости.

По словам Бутягина, погребение датируется второй половиной VI века до нашей эры. «Его уникальность состоит в том, что могила не выложена из плит, как это часто встречается, а вырезана в цельном куске камня. Это настоящий маленький каменный саркофаг, что необычно для такого раннего времени», — рассказал археолог.

Предполагается, что в такой небольшой могиле мог быть захоронен младенец. Однако внутри погребение оказалось пустым, несмотря на то, что перекрывавшая его плита была нетронута. «Возможно сюда был высыпан прах умершего после кремации или пустое захоронение было сделано в память человека, умершего на чужбине», — пояснил Бутягин.

В 2017 году на месте строительства трассы «Таврида» обнаружили захоронение из не менее 70 обезглавленных тел. Ученые датировали захоронение X-XIII веками. По их предположениям, головы обезглавленных пленников, не найденные при раскопках, в древности были насажены на колья и выставлены на всеобщее обозрение или сложены в пирамиды.

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