Найдены древние монументы неизвестного происхождения

Археологи обнаружили в лесах Лаоса (Юго-Восточная Азия) мегалитические постройки в виде массивных каменных сосудов, чье предназначение остается неизвестным. Исследователи считают, что монументы связаны с практикой погребения мертвых. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

15 участков с 137 сосудами, чей возраст достигает тысячу лет, располагаются в отдаленной гористой местности. Специалисты наталкивались на подобные артефакты и раньше, однако новая находка указывает на то, что они более распространены, чем считалось ранее. Их вырезали из камня в карьерах и каким-то образом транспортировали на расстояние в несколько километров, несмотря на то, что вес некоторых из сосудов превышает тонну. Остается загадкой, почему для захоронения использовали именно эти места.

Рядом с каменными «кувшинами» ученые нашли каменные диски, одна сторона которых была украшена резьбой, надписями, фигурами и концентрическими кругами. В самих захоронениях были обнаружены такие артефакты, как керамические предметы, стеклянные бусины, железные инструменты, украшения и грузики для ручного веретена.

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