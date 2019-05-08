Раскрыта причина древней массовой резни в Польше

Археологи проанализировали ДНК, выделенную из останков древних людей, захороненных около пяти тысяч лет назад в местности у польской деревни Кошице. Оказалось, скелеты принадлежали членам семей, включая женщин и детей, которые были аккуратно погребены их родственниками. Они были убиты вражеским племенем. Об этом сообщает издание Science Alert.

Результаты датирования показали, что тела были захоронены в 2880-2776 годах до нашей эры, когда на территории восточной части Европы происходили столкновения между различными племенами и культурами. Найденные на месте раскопок артефакты указывают, что убитые (на их черепах были обнаружены следы тяжелых травм) принадлежали археологической культуре шаровидных амфор, характеризующейся выращиванием свиней и созданием сферической глиняной посуды.

Ученые проанализировали ДНК, выделенную из костей 15 человек. Оказалось, что они были связаны с неолитическими фермерами и немного — с западными охотниками-собирателями. По мнению исследователей, представители культуры шаровидных амфор конфликтовали с культурой боевых топоров. Кости принадлежали членам нескольких семей, включая матерей, погребенных рядом со своими детьми. Однако среди погибших было мало мужчин.

Специалисты считают, что враги перебили жителей поселения, когда мужчин не было дома. Вернувшись, отцы и мужья похоронили своих детей, жен и других родственников.

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