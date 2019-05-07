Найдены древние наркотики для общения с духами

Шаманы, жившие в Южной Америке около тысячи лет назад, носили с собой психотропные вещества, также инструменты для их изготовления. К такому выводу пришла международная группа археологов, обнаруживших в Боливии древнюю кожаную сумку со следами галлюциногенных растений. Об это сообщает издание Science Alert.

Артефакт был найден в пещере Куэва-дель-Чилено. Исследователи сделали соскобы с внутренней поверхности сумки и провели анализ образцов с помощью жидкостной хроматографии и тандемную масс-спектрометрию. Результаты показали, что в сумке содержались как минимум три растения, содержащих буфотенин, диметилтриптамин, гуамин, кокаин и бензоилекгонин. Некоторые из ингредиентов использовались для приготовления аяхуаски — галлюциногенного напитка, применяемого для общения с духами.

В сумке, сшитой из лисьей шкуры, также нашли деревянные дощечки для измельчения растений в нюхательный порошок, лопатки из кости, повязка на голову и курительная трубка. Кроме того, одно из психоактивных соединений не содержалось в растениях, произрастающих в этой области Анд, а значит, шаманы прикладывали большие усилия для поиска необходимых веществ.

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