Наркотики заставили атеистов поверить в бога

Ученые Университета Джонса Хопкинса в США в ходе онлайн-опроса выяснили, что более двух третей людей, которые идентифицируют себя как атеисты, перестают себя считать таковыми после мистического опыта, вызванного в том числе приемом психоделиков. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 4285 человек, которые описали свой мистический опыт, в том числе ощущение присутствия сверхъестественной или божественной силы, а также рассказали, как он повлиял на их дальнейшую жизнь. Кроме того, они указали, при каких условиях у них возникли духовные переживания. Оказалось, что 1184 человека принимали псилоцибины, 1251 — ЛСД, 435 — индейский галлюциногенный напиток аяуаска, а 606 — диметилтриптамин.

Лишь 809 человек столкнулись со сверхъестественным опытом, не принимая никаких препаратов. Однако большинство и тех, и других сообщали о контакте с сущностью, обладающей сознанием и интеллектом и связанной с вечным существованием. Кроме того, большая часть атеистов в обеих группах отказались считать себя таковыми после пережитого.

При этом изначально атеистов было больше в той группе, что употребляла психоделики. Среди тех, кто не употреблял галлюциногенные вещества и еще не сталкивался с духовным опытом, 47 процентов являлись монотеистами, а 50 процентов — приверженцами других религий.

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