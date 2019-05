Раскрыта тайна древнего черного артефакта

Группа историков Тель-Авивского университета (Израиль) и Лозаннского университета (Швейцария) предложили новый перевод фрагмента 31-й строки Стелы царя Меши. До сих пор считалось, что в ней упоминается «дом Давида», однако исследователи пришли к выводу, что на самом деле речь идет о ветхозаветном царе Балаке (Валаке), который может быть реальной исторической личностью. Статья ученых опубликована в Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.

Специалисты детально проанализировали фотографии артефакта и оттиска, сделанного востоковедом Клермоном-Ганно до того, как стелу в 1869 году разбили арабы. Они заинтересовались окончанием 31-й строки ב[...]וד, чья изначальная реконструкция בת דוד (до[м Дави]да), предложенная французским историком Андре Лемером в 1994 году, была признана спорной.

31-я строка содержит сохранившийся фрагмент וחורנן ישב בה, который переводятся как «А Хауронен, жил в» после чего идет фрагмент из пяти букв ב[...]וד. Две буквы, следующие за «бет» (ב), были сильно эродированы еще до создания оттиска. По мнению Лемера, после «бет» идет «тав» (ת), однако исследователи не нашли этому подтверждения. Более того, последние две буквы принадлежат другому предложению, поскольку перед ними ученые нашли следы разделяющей вертикальной черты. Ученые пришли к выводу, что они имеют дело с именем человека, состоящего их трех согласных букв и начинающегося с «бет».

Эти условия соответствуют нескольким именам, в том числе Баалу, Бедаду, Бедану, Бараку и Балаку. Исследователи считают, что самым вероятным кандидатом является Балак. Этот моавитский царь упоминается в Книге Чисел (четвертая книга Торы и Ветхого завета), где рассказывается, как он пытался проклясть израильтян с помощью прорицателя Валаама, который в настоящее время также считается исторической личностью.

Стела царя Меши, найденная в 1868 году, представляет собой артефакт высотой около метра, изготовленный из черного базальта и датируемый IX веком до нашей эры. Текст, сделанный на моавитском языке от лица царя Меша, повествует о сражениях против Израильского царства. Первые 30 строк хорошо сохранились, однако от следующих остались лишь обрывки фраз, а самые последние полностью утрачены. Расшифровка 31-й строки Лемером считалась самым ранним внебиблейским упоминанием царя Давида.

