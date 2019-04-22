Раскрыта судьба древнего исчезнувшего города

Ученые Болонского университета (Италия) сумели расшифровать недавно обнаруженный текст, посвященный ассирийскому царю Саргону II, который правил в 722-705 годах до нашей эры. Плохо сохранившаяся надпись датируется 713 годом до нашей эры и описывает завоевание правителем города Каркемиша, а также раскрывает его планы по созданию новой столицы. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Клинопись была найдена в 2015 году на фрагментах трех глиняных цилиндров в ходе археологической экспедиции на руины Каркемиша, расположенных на границе Сирии и Турции, на реке Евфрат. Исследователи расшифровали 38 неполных строк аккадского текста. Оказалось, что он рассказывал о предательстве хеттского царя Пириси (Pirisi) в Каркемише, после чего в город вторгся Саргон, который изгнал правителя и сделал его войско частью своей армии.

Ученые выяснили, что Саргон восстановил ирригационную систему города и построил сады, что указывало на намерение царя сделать Каркемиш новой столицей Ассирии. Однако гибель правителя во время похода на Табал помешала выполнению этого плана. Преемники Саргона не интересовались городом, что повлекло за собой его упадок. В конце VII века Каркемиш был разрушен вавилонянами.

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