Установлена личность таинственной царицы Египта

Египтологи Университета Квебека в Канаде пришли к выводу, что до того, как Тутанхамон взошел на престол, Египтом одновременно правили две его сестры. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали символы на гробнице, которая была обнаружена в 1922 году и могла принадлежать царице, правившей Египтом до Тутанхамона. Результаты расшифровки указали на то, что ею могла быть не Нефертити, как считалось ранее, а ее дочери от брака с фараоном Эхнатоном — Меритатон и Нефернефруатон-ташерит. Они могли управлять страной под единым именем.

По словам специалистов, они захватили власть после смерти Эхнатона, правившего 17 лет и скончавшегося в 1334-1336 годах до нашей эры, а Тутанхамон, которому исполнилось 4-5 лет, был еще слишком мал, чтобы править.

Всего у Эхнатона было шесть дочерей от брака с Нефертити, его первой жены: Меритатон, Макетатон, Анхесенпаатон, Нефернефруатон-ташерит, Нефернефрура и Сетепенра. Некоторые египтологи и ранее считали, что фараон мог иметь интимные отношения с некоторыми своими дочерьми, чтобы обзавестись наследником мужского пола, которого не могла родить Нефертити, однако эта точка зрения рассматривается другими учеными как спорная.

Фараон Тутанхамон правил в Древнем Египте приблизительно в 1332-1323 годах до нашей эры. Он взошел на престол в возрасте 10 лет, умер в 19 лет. Гробницу Тутанхамона обнаружили в 1922 году. В ней были найден саркофаг с мумифицированным телом фараона, а также многочисленные украшения.

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