«Проклятую» египетскую гробницу оставили в покое

Археологи Политехнического университета в Турине сканировали гробницу Тутанхамона, известную по легенде о «проклятии фараона», и опровергли существование скрытой комнаты, которая, как предполагалось, находилась за стеной главного помещения. По словам представителей Министерства древностей Египта, новые исследования проводиться не будут. Об этом сообщает издание Science Alert.

В 2015 году британский египтолог Николас Ривз (Nicholas Reeves) предположил, что в гробнице находится заштукатуренная дверь, которая ведет в соседнюю комнату. Результаты радиолокационного сканирования, проведенного японскими специалистами в 2016 году, поначалу подтвердили эту гипотезу. Считалось, что в скрытой комнате находились останки Нефертити — мачехи Тутанхамона.

По мнению Ривза, гробница изначально была предназначена для Нефертити, однако, поскольку ее пасынок неожиданно умер в возрасте 19 лет, в ней похоронили молодого фараона, а тело царицы впоследствии поместили в отдельное помещение. Однако для подтверждения слов египтолога было необходимо снести стену, которая представляет археологическую и культурную ценность. Поэтому исследователи провели ряд дополнительных сканирований, чтобы убедиться в правоте ученого.

Однако группа археологов под руководством Франческо Порчелли (Francesco Porcelli) не обнаружили пустого пространства за стенами гробницы. Они искали трещины и полости, свидетельствующие о существовании дверного проема, и отражающие радиоволны поверхности, которые могли быть стенами скрытой комнаты. Результаты сканирования, как отмечает Министерство древностей Египта, достоверны и опровергают гипотезу Ривза. Дополнительные исследования в гробнице, скорее всего, проводиться не будут.

Гробницу Тутанхамона обнаружили в 1922 году. В ней были найден саркофаг с мумифицированным телом фараона, а также многочисленные украшения. Долгое время считалось, что его гробница была «проклятой», так как пресса того времени активно распространяла слух, что открывшие место погребения исследователи погибли при загадочных обстоятельствах. Однако все «факты», якобы свидетельствующие в пользу проклятия, были подогнаны ради газетной сенсации, и большинство участников раскопок дожили до преклонного возраста.

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