На трассе «Таврида» в Крыму появились стрит-арт объекты

На трассе «Таврида» в Крыму начался масштабный стрит-арт проект «Таврида-АРТ». Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Работа над первыми арт-объектами уже завершена. 25 августа группа художников доделала образ балерины, а также девушки-природы, в изображении которой использовали крымские узоры. Участник фестиваля Александр Милицын сказал, что благодаря мероприятию результаты творчества художников увидит множество автомобилистов, ведь трасса соединит половину всего полуострова. «Очень необычно это осознавать», — заявил он.

Проект рассчитан на несколько сезонов, за это время участники фестиваля оформят 40 пар опор путепроводов и 14 подпорных стен на протяжении всей трассы «Таврида». Из-за ситуации с коронавирусом в 2020 году в проекте участвуют только россияне, но в будущем планируется пригласить авторов из других стран. Проект реализуется арт-кластером «Таврида» совместно с Министерством транспорта и Федеральным дорожным агентством «Росавтодор».

27 августа президент России Владимир Путин стал одним из первых, кто проехал по трассе «Таврида» в Крыму. Он ехал за рулем автомобиля Aurus, известного также как «Кортеж», и прокатился по новой мегатрассе. В машине он заявил, что надо пристегнуть ремни безопасности, чтобы не платить штраф.

Автомобильная трасса «Таврида» является ключевой на полуострове. Уже построено семь участков длиной 250 километров. Их стоимость составляет около 150 миллиардов рублей. Строительство первой очереди следующего участка оценивается в 9 миллиардов рублей. Работы собираются закончить до конца 2021 года. Окончательно реализацию госпроекта завершат в 2023-м.