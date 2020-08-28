В Улан-Удэ откроют отделение дневного пребывания для пожилых

В Улан-Удэ в рамках нацпроекта «Демография» откроется отделение дневного пребывания для пожилых и инвалидов. Подопечными будет заниматься специально обученный персонал, сообщает ТАСС.

Отмечается, что стационар уже готов к работе, его откроют сразу после снятия ограничительных мер, действующих в регионе из-за распространения коронавируса.

В министерстве соцзащиты рассказали, что в республике в пилотном режиме с 2020 года реализуется программа по созданию системы долговременного ухода. «Для каждого подопечного разработаны индивидуальные планы ухода, которые содержат мероприятия по медицинскому и социальному сопровождению, по комплексной реабилитации, психологической поддержке и досугу», — отметили в ведомстве.

Предполагается, что отделение сможет принимать до 15 человек в день, в том числе людей с когнитивными нарушениями. Пожилых и инвалидов в дневной стационар и обратно домой будет доставлять специальный автобус.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.