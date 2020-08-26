Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных перевозок контейнеров

Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожного транзита контейнерных грузов. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении указано, что субсидии для перевозчиков помогут снизить тарифы Размер компенсации за грузовой контейнер составит от 25-ти до 77 тысяч рублей, он варьируется в зависимости от направления транзита и типа контейнера. Мера затронет маршруты, соединяющие припортовые станции Тихоокеанского бассейна с Черным и Балтийским морями. Также будут затронуты пункты пропуска на границе с Белоруссией, Азербайджаном, Польшей и Финляндией.

Планируется, что субсидии повысят спрос на услуги по транзиту грузов.

Развитие международных транзитных коридоров и повышение уровня экономической связанности России — цели национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.