Кировская область подала заявку на софинансирование строительства пяти школ

Власти Кировской области подали заявку в министерство просвещения России на выделение средств для строительства пяти новых школ в регионе. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Курдюмов.

По его словам, в Кировской области есть потребность в строительстве школ, особенно серьезная нехватка — в областном центре. «Строительство нового здания школы — высокозатратное мероприятие, возможности областного бюджета позволяют планировать средства на строительство зданий общеобразовательных организаций, главным образом, на условиях софинансирования из федерального бюджета», — добавил первый зампред правительства.

Сейчас федеральные средства на 2021-2022 годы выделены на строительство только одной школы на тысячу мест в микрорайоне «Радужный» в Кирове, работы начнутся в следующем году. По данным властей, с 2016 года в области построено шесть школ, три из них — в Кирове, одна — в Зуевке и две — в Шабалинском районе.

Строительство новых школ в России предусмотрено национальным проектом «Образование», который будет реализован до конца 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиарда рублей. Среди основных целей нацпроекта — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.