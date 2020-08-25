В Чечне построят 40 новых школ

Власти Чечни планируют построить в республике 40 новых общеобразовательных школ к 2024 году. Об этом сообщается на сайте главы региона.

Благодаря строительству учебных учреждений в Чечне будет доступно 26,6 тысячи дополнительных школьных мест. Также к 2024 году в республике появится две школы-интерната на 396 мест.

По данным местных властей, численность школьников в 2020/21 учебном году составит 295,7 тысячи, что на 8,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

Строительство новых школ в России предусмотрено национальным проектом «Образование», который будет реализован до конца 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиарда рублей. Среди основных целей нацпроекта — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.