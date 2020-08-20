Названы регионы России с самым плохим дошкольным образованием

Самые низкие показатели по уровню качества дошкольного образования в России у Приморского края и Тверской области. Об этом в ходе всероссийского совещания уполномоченных по правам ребенка рассказала омбудсмен Анна Кузнецова, передает РИА Новости.

Уровень качества дошкольного образования определялся соотношением числа воспитателей к числу детей дошкольного возраста. В этом рейтинге лидирует Москва с коэффициентом 611 из 1000 возможных. Столица России сильно опережает регионы — у Якутии, которая находится на втором месте, коэффициент только 444, а аутсайдеры списка — Приморье и Тверская область — получили лишь 270 и 273.

«По доступности дошкольного образования регионы с высокими показателями — Волгоградская, Курская, Костромская области, Хабаровский край, республика Мордовия, — рассказала Кузнецова о еще одном показателе. — Их коэффициенты приближаются к максимально возможным 500. Низкие показатели — Дагестан, Ингушетия».

В рейтинге качества образования в средних школах лидирует Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Белгородская и Московская области. Самый низкий показатель — у Ингушетии.