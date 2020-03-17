В Северной Осетии выделят миллионы на создание дополнительных мест в детсадах

В Северной Осетии на создание дополнительных мест в негосударственных детских домах выделят 9 миллионов рублей в рамках реализации нацпроекта «Демография». Об этом сообщила министр образования и науки региона Людмила Башарина, передает ТАСС во вторник, 17 марта.

По ее словам, выделенные средства будут потрачены на оборудование. «Обязательством является снижение платы до уровня муниципальных учреждений», — отметила министр.

Всего планируется создать около 74 дополнительных мест в детсадах, которые получат помощь в рамках нацпрокта «Демография».

Нацпроект планируется реализовать до 2024. Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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