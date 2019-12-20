Правительство оценило доступность дошкольного образования в России

Дошкольное образование для детей 3-7 лет обеспечена почти для 100 процентов населения страны. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, передает Rambler News Service.

Там отметили, что в рамках национального проекта «Демография» также планируется создать не меньше 255 тысяч новых мест в ясельных группах, чтобы решить проблему дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет. В секретариате вице-премьера добавили, что это поможет увеличить число женщин, имеющих возможность выйти на работу, на 68,5 процентов к 2024 году.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Одна из целей нацпроекта заключается в увеличении выплат на первого ребенка и ежемесячных пособий для многодетных семей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» для бездетных семей будет проведено около 450 тысяч бесплатных процедур искусственного оплодотворения. Кроме того, планируется снизить уровень смертности населения, обеспечить дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также сделать дошкольное образование доступнее. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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