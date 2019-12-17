Российских пенсионеров займут поездками по памятным местам ВОВ

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В России предложили запустить проект «Туризм для граждан старшего поколения», в рамках которого будут запланированы мероприятия по посещению памятных мест Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Известия».

«Нужно начать с пилотной версии и посмотреть, как это будет работать. У нас есть хороший опыт на федеральном уровне - программа по детскому туризму, на которую выделяется около 300 млн рублей в год», — пояснил изданию заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин.

Курировать проект будут Минтруд, Минэкономразвития и общественные организации. Проект приурочат к 75-летию Победы

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
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