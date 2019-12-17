Российских пенсионеров займут поездками по памятным местам ВОВ

В России предложили запустить проект «Туризм для граждан старшего поколения», в рамках которого будут запланированы мероприятия по посещению памятных мест Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Известия».

«Нужно начать с пилотной версии и посмотреть, как это будет работать. У нас есть хороший опыт на федеральном уровне - программа по детскому туризму, на которую выделяется около 300 млн рублей в год», — пояснил изданию заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин.

Курировать проект будут Минтруд, Минэкономразвития и общественные организации. Проект приурочат к 75-летию Победы

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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