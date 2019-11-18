Названы регионы с самыми благоприятными для пенсионеров условиями на рынке труда

Проще всего устроиться на работу пенсионерам из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Черноземья. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Так, индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров в Москве составил 79,9 балла из 100 максимальных, в Санкт-Петербурге — 77,1 балла. Кроме того, в десятку лидеров рейтинга вошли такие регионы, как Белгородская область (61,6 балла), Курская область (61 балл), Калужская область (60,8 балла), Татарстан (60,1 балла), Воронежская область (59,5 балла) и Севастополь (58,8 балла).

Согласно результатам исследования, наименее невысокая привлекательность рынка труда для пенсионеров характерна в основном национальным республикам, такие как Тува, Чечня, Алтай и Карелия. В этих регионах индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров не превышает 28 баллов. Это может объясняться как климатическими особенностями, так и относительно низким заработком в целом.

Рейтинг регионов составлялся на основании индекса привлекательности рынка труда для пенсионеров, который рассчитывался исходя из оплаты труда пенсионеров, их уровня занятости, доли безработицы среди них и так далее. В исследовании принимали участие пожилые люди трудоспособного возраста: мужчины от 60 до 72 лет и женщины от 55 до 75 лет.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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