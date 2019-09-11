В России разработают концепцию активного долголетия

В России специальная рабочая группа совместно с экспертным сообществом занимается созданием Концепции политики активного долголетия. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, передает ТАСС.

«Сегодня мы проводим заседание, которое посвящено вопросам реализации конкурентных механизмов в сфере социальных услуг и подготовке рабочей группой вместе с экспертами концепции активного долголетия», — заявила Голикова, уточнив, что первый драфт документа уже подготовлен.

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Она отдельно отметила важность подобного документа в связи с реализацией нацпроекта «Демография». «Термин "активное долголетие" стал устойчивым, но тем не менее, мы нигде пока это нормативно не определили, что мы к нему относим, и какова наша целостная политика в этой части», — уточнила Голикова.

Вице-премьер добавила, что при доработке Концепции нужно руководствоваться аналогичными документами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но России предстоит разработать свои определения, которыми измеряется активное долголетие, и сопрягать будущую концепцию с целями нацпроекта.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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