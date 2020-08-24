Представлен топ-50 специальностей для россиян со средним образованием

Министерство труда и социальной защиты РФ представило перечень топ-50 специальностей, требующих получения среднего профессионального образования. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

Как пояснили в министерстве, список составили на основе опроса, в котором приняли участие больше 9 тысяч предприятий со всех регионов России. Кроме того, специалисты проанализировали перечень вакансий, размещенных в первой половине 2020 года на ключевых рекрутинговых сайтах, и учли мнения экспертов о востребованности профессий.

Замглавы Минтруда Елена Мухтиярова рассказала, что перечень подготовили для того, чтобы связать систему среднего профессионального образования и перспективные потребности работодателей. По ее словам, некоторые представленные специальности будут актуальны всегда — профессия медсестры, фармацевта, мастера общестроительных и отделочных работ.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.