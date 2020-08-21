В России изменят один из нацпроектов

Минпросвещения cкорректирует национальный проект «Образование», акцентировав внимание на школах. Об изменениях в одном из нацпроектов сообщила в пятницу заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева в ходе августовского педагогического форума в Великом Новгороде, передает ТАСС. Ранее большое внимание обращалось на допобразование.

«Национальный проект ["Образование] имеет очень хороший старт, очень хороший ресурс в поддержке новых форм дополнительного образования, но мы все с вами знаем, что только дополнительным образованием решить задачу качественного образования в школе рядом с домом невозможно, — сказала Васильева. — В этой связи большое внимание внутри национального проекта будет уделяться общему образованию».

Она уточнила, что после корректировки нацпроекта школы начнут комплектовать новым оборудованием, которое можно использовать и в процессе выполнения учебных программ, и для программ дополнительного образования. Также новое оборудование будет поставляться в колледжи.

Кроме того, на федеральном уровне будут приняты меры для помощи педагогам в повышении квалификации. В решении этих задач будут принимать участие педагогические вузы. Наконец, в рамках нацпроекта внимание будут уделять семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.