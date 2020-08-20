Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах

Министерство образования и науки исключило вариант переноса начала учебного года в вузах России с 1 сентября на более поздний срок. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.

«Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте», — подчеркнули в министерстве. Такое решение принял департамент государственной политики в сфере высшего образования.

Ранее сообщалось, что в начале нового учебного года в российских вузах регулярно будет проводиться измерение температуры и дезинфекция воздуха. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные планы обучения, а иностранные студенты смогут вернуться к учебе только после двухнедельного карантина, заявлял глава Минобрнауки Валерий Фальков.