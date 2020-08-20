Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для перевода школьников на дистанционное обучение. Об этом он рассказал в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», опубликованное на сайте.

По словам московского главы, при выявлении коронавируса у хотя бы одного ученика на дистанционное обучение переведут весь класс. В таком режиме школьники будут обязаны учиться в течение двух недель. «Поэтому количество классов, которые будут переходить на "дистанционку", будет зависеть от количества заболеваний», — пояснил он.

По подсчетам Собянина, на данный момент заболеваемость среди школьников находится на уровне 25-30 человек в сутки.

Ранее стало известно, что занятия в школах и вузах в России начнутся 1 сентября в привычном очном формате. Будут соблюдаться все меры санитарной безопасности. В частности, станет обязательным ношение медицинских масок в помещении.