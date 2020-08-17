Родителям российских первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой дать родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Маркс отмечает, что по данным опроса института, проведенного с 1 по 10 августа среди 1,6 тысячи родителей из 75 регионов, 56 процентов участников опроса собираются проводить ребенка на первый урок.

При этом 83 процента сообщили, что им потребуется брать для этого отгул или отпуск за свой счет. Еще четверть планируют договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день первого сентября на несколько часов позднее установленного графика.

Однако 37 процентов родителей сообщили, что не смогут отпроситься с работы. Среди причин они отмечают снижение доходов в период пандемии, невозможность отлучиться на несколько часов из-за специфики работы, а также отказ со стороны руководства.

Маркс пояснила, что, по мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября необходимо для спокойствия ребенка, который испытывает «сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную».

11 августа министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что занятия в школах и вузах в России начнутся 1 сентября в привычном очном формате, будут соблюдаться все меры санитарной безопасности. По его словам, ношение медицинских масок в помещении станет обязательным. Занятия по физкультуре будут проходить на свежем воздухе.