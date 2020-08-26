В Ростовской области построят 17 школ

Власти Ростовской области планируют построить в регионе 17 новых школ до 2023 года. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель губернатора области Игорь Гуськов.

По его словам, шесть-семь лет назад в регионе наблюдался бум рождаемости, поэтому число школьников в регионе последние несколько лет постоянно увеличивается. Так, в 2020 году число учащихся в Ростовской области достигло рекордных 440 тысяч, при этом часть из них по-прежнему вынуждены учиться во вторую смену.

«В целом мы сейчас строим 17 школ почти на 7 тысяч мест. Они будут завершены строительством в 2021 и 2022 годах. И эта программа будет продолжена в последующие годы, пока мы полностью не ликвидируем вторую смену», — подчеркнул Гуськов.

Так, отметил он, уже в этом году после реконструкции откроется школа в Октябрьском районе, а также школа в Таганроге на 1340 мест.

Строительство новых школ в России предусмотрено национальным проектом «Образование», который будет реализован до конца 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиарда рублей. Среди основных целей нацпроекта — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.