В Татарстане построят мост за миллиард рублей

В Татарстане планируется построить мост через реку Свияга, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На возведение объекта будет выделен один миллиард рублей.

Собрано более 20 процентов металлических блоков пролетного строения — это 7 из 39. Работы продолжаются.

Возведение подобных объектов предусмотрено целями национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.