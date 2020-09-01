На платных дорогах России начал действовать единый стандарт

На сети платных дорог «Автодор» начал действовать единый стандарт работы служб аварийных комиссаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкомпанию.

Стандарт разработан на основе опыта работы службы аварийных комиссаров, патрулирующих платные автомобильные дороги. В частности, в документе прописаны технические и организационные требования к службам аварийных комиссаров, порядок взаимодействия с ситуационным центром, органами ГИБДД и другое.

Особое внимание в едином стандарте уделили действиям при запрещенной правилами дорожного движения остановке автомобилей на обочине скоростной дороги.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.