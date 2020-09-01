В российском регионе развернут технологию умного города

Госкорпорация «Росатом» развернет систему «Умный город» в Усолье-Сибирском Иркутской области, где закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности «Усольехимпром» стало очагом экологического бедствия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Предполагается, что «Умный город» станет площадкой для организации постоянного диалога между властью, бизнесом и жителями, позволит повысить скорость предоставления муниципальных услуг. «В тестовом режиме платформа начнет работать в сентябре. Проект будет развиваться за счет наращивания новых модулей с учетом потребностей администраций и запросов жителей», — сообщили в компании «Русатом Инфраструктурные решения».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.