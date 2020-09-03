Россия потратит 50 миллиардов рублей на ускорение расселения аварийного жилья

Правительство России выделит Минстрою в 2020 году 50 миллиардов рублей на ускоренное расселение аварийного жилья. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что на эти средства расселят опережающими темпами 1,1 миллиона квадратных метров аварийного жилья до 1 июля 2022 года. Деньги направят в Фонд ЖКХ в качестве имущественного взноса, средства планируется перенести с 2022 на 2020 год.

По данным Фонда ЖКХ, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» всего, начиная с 2019 года, переселено 85,61 тысяч человек из 1,3тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.