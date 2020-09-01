«Вековой» барак в Миассе начали расселять

В Миассе начали расселять «вековой» барак и другие аварийные дома. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама».

Отмечается, что жильцам в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» вручают ключи от квартир в недавно сданной многоэтажке. Начальник отдела приватизации и жилищных вопросов администрации Миасса Инна Новослова рассказала, что все квартиры в новостройках с отделкой, сданы под ключ и полностью готовы к заселению. «В целом по программе в этом году будет передано 63 квартиры», — отметила она. По данным властей Миасса, всего расселят 11 домов, признанных аварийными и подлежащих сносу.

Пенсионерка Екатерина Цацура, получившая новую квартиру, поделилась, что дому, в котором она жила раньше, — 100 лет. «Там жить уже стало невозможно: сети старые, часто случались аварии», — отметила она.

До конца 2020 года в Челябинской области запланировано расселить 14 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В рамках программы жилищные условия смогут улучшить 800 южноуральских семей.