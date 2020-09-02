Назван срок завершения реконструкции аэропорта в Минводах

Строительные работы по второму этапу реконструкции аэропортового комплекса в Минеральных Водах планируется завершить в октябре этого года, уточнили в Росавиации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Реконструкцию аэропорта планировалось завершить еще в 2016 году, но в конце 2017 года срок перенесли на 2019 год. Работы были ускорены после вхождения проекта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ).

За счет средств федерального бюджета в размере порядка 900 млн рублей планируется реконструкция перрона, водосточно-дренажной системы, освещения светосигнального оборудования, устройство системы электроснабжения. Внебюджетные 7,2 миллиарда идут на реконструкцию аэровокзального комплекса и другие работы.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.