В Чечне пройдет «Грозная рыбалка»

В Чечне в сентябре пройдет первый фестиваль рыболовного туризма «Грозная рыбалка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника организационно-аналитического отдела регионального Минтуризма Яху Дадаеву.

По ее словам, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в этом году ожидается участие около 300 человек. Дадаева отметила, что цель фестиваля — развитие рыболовного спорта, пропаганда любительского рыболовства как формы массового активного отдыха и повышение туристской привлекательности Чеченской Республики.

По данным министерства, в 2019 году регион посетили свыше 160 тысяч туристов из более чем 70 стран. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне пользуются высокогорное озеро Кезенойам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть «Сердце Чечни» и музыкальный фонтан на «Грозненском море».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.