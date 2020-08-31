Тысячи жителей Волгоградской области стали самозанятыми

С начала текущего года 15,5 тысячи жителей Волгоградской области получили статус самозанятых, открывающий новые возможности в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщается на сайте областной администрации.

По данным комитета экономической политики и развития Волгоградской области, специальный налоговый режим в регионе оформляют репетиторы и няни, переводчики, художники, фотографы, парикмахеры, представители других отраслей. Новый статус освобождает от подачи налоговой отчетности и применения кассы, уплаты страховых взносов, а также позволяет существенно увеличить клиентскую базу.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.