В Крыму наградили победителей этапа конкурса молодых предпринимателей

В Крыму наградили победителей регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России — 2020», сообщает сайт «Новости Крыма» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития республики.

«Наши предприниматели будут представлять Крым на федеральном этапе конкурса в Уфе. Хочу пожелать им удачи», — сказала награждавшая наиболее успешных конкурсантов вице-премьер Крыма, глава Минфина республики Ирина Кивико.

В этом году на региональный этап конкурса было подано 57 заявок. Победителями стали Богдан Плачинта (номинация «Производство»), Александр Добрун («Сфера услуг»), Маргарита Малофеева («Социальное предпринимательство»), Галина Юдина («Инновационное предпринимательство»), Руслан Гевондян («Торговля»).

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.