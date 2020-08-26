Приморские фермеры получили десятки миллионов рублей

Фермеры в Приморском крае получили гранты «Агростартап» на расширение производства. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

С начала запуска программы возможностью получить до 3 миллионов рублей воспользовались почти два десятка хозяйств. Государственная поддержка позволит выращивать начинающим фермерам клубнику в Октябрьском муниципальном округе, разводить перепелов и овец в Михайловском и Кировском районах, развивать молочное животноводство в Пограничном округе.

Последними гранты получили четыре фермерских хозяйства. В год они планируют производить 130 тонн молока, 10 тонн мяса перепела, 500 тысяч яиц, 3,5 тонны баранины, а также до 9 тонн клубники с гектара. Будет создано восемь новых рабочих мест.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.