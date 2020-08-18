Пермских фермеров поддержат сотнями миллионов рублей

В Пермском крае в 2020 году фермеров поддержат сотнями миллионов рублей. Для получения грантов аграриям необходимо пройти конкурсный отбор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«В этом году на поддержку фермеров Прикамья предусмотрено почти 300 миллионов рублей, по гранту "Поддержка начинающих фермеров" — почти 127 миллионов рублей, на поддержку семейных животноводческих ферм — 61,6 миллиона рублей, на развитие кооперативов — 60 миллионов рублей и еще порядка 51 миллиона рублей по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"», — указано в сообщении.

На сегодняшний день 36 сельхозпроизводителей уже получили поддержку. Дополнительный прием заявок завершится 21 августа.

Ранее сообщалось, что в Костромской области объявлен конкурс на получение грантов среди фермеров. Заявки могут подавать сельскохозяйственные потребительские кооперативы, занимающиеся заготовкой, хранением, переработкой, сортировкой, убоем, первичной переработкой, охлаждением сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки этой продукции.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.